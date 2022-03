Mysteriöser Todesfall : Exfrau von Robert F. Kennedy ist tot

Mary Kennedy ist im Alter von 52 Jahren tot in ihrem Haus in Bedford bei New York entdeckt worden. Die Polizei hält sich bedeckt.

Mary Kennedy und Robert F. Kennedy 2009 in New York. Keystone

Die Exfrau von Robert F. Kennedy Jr. ist nach Angaben eines Anwalts der Familie tot aufgefunden worden. Mary Kennedy sei am Mittwoch im Alter von 52 Jahren tot in ihrem Haus entdeckt worden, sagte der Anwalt Kerry Lawrence.

Die Todesursache sei ihm nicht bekannt. Die Polizei bestätigte, dass eine Leiche auf dem Anwesen von Robert F. Kennedy Jr. in Bedford nördlich von New York gefunden worden sei. Der Name wurde jedoch nicht bekannt gegeben.

Vier Kinder und eine Scheidung

Robert F. Kennedy Jr., der Sohn des ehemaligen Senators Robert F. Kennedy und Neffe des früheren US-Präsidenten John F. Kennedy, ist ein bekannter Rechtsanwalt und Umweltaktivist in den USA.

Mary Kennedy war seine zweite Frau. Gemeinsam hatten sie vier Kinder. Das Paar heiratete 1994, 2010 reichte es die Scheidung ein. Mary Kennedy kämpfte seit längerem mit Alkohol- und Drogenproblemen.