Experte: Auf dem Balkan droht ein weiterer Konflikt für Europa

Der Konflikt zwischen Serbien und dem Kosovo nimmt bedrohliche Ausmaße an . Die ­Regierung in Pristina warf Belgrad am Samstagabend vor, mit Militär in Richtung des Kosovo vorgerückt zu sein . Nachdem die USA Serbien in der Folge Strafmaßnahmen androhte, zog Serbien einen Teil seiner Truppen zurück. Was bedeutet diese Entwicklung? Der Balkanexperte Konrad Clewing vom Leibniz-Institut für Ost- und Südosteuropaforschung in Regensburg beantwortet die wichtigsten Fragen.