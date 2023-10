Experte: «Netanjahu wird auf dem Müllhaufen der Geschichte landen»

via REUTERS

via REUTERS

Auch eigene Partei übt Druck aus

«Netanjahu steht mit dem Rücken zur Wand. Alle setzen ihn unter Druck, auch seine eigene Partei Likud», sagt Akiva Eldar, ein langjähriger politischer Kommentator. Die radikalislamische Hamas hatte Israel am Samstag mit einem groß angelegten Angriff zu Land, zu Wasser und aus der Luft überrascht und mindestens 1200 Menschen getötet sowie Dutzende weitere verschleppt.

«Antwort muss im Verhältnis stehen»

Auch die von US-Präsident Joe Biden angebotene Unterstützung sei kein Blankoscheck. «Die Antwort muss im Verhältnis zu den von der Hamas begangenen Gräueltaten stehen. Aber Netanjahu kann es sich nicht leisten, den Tod von tausend weiteren israelischen Soldaten oder Geiseln in Kauf zu nehmen», urteilt Eldar.

Eine weitere Quelle des Drucks auf Netanjahu sei die anhaltende Lähmung des Landes als Reaktion auf den Angriff, warnen israelische Wirtschaftsexperten und erinnern an den Stillstand durch den 34 Tage dauernden Krieg mit der schiitischen Hisbollah-Miliz im Libanon 2006.

Bald zusätzliche Fronten?

Am Mittwoch verkündeten Netanjahu und Oppositionsführer Benny Gantz die Bildung einer Notstandsregierung für die Dauer des Krieges. «Die Anwesenheit von Benny Gantz in der Regierung wird den Druck auf den Regierungschef etwas verringern», sagt Daniel Bensimon, Politikexperte und ehemaliger Abgeordneter der Arbeitspartei.

«Was geschah, ist beispiellos»

«Was (am Samstag) geschah, ist beispiellos seit der Gründung des Staates 1948», sagt Bensimon. Er geht davon aus, dass es eine Untersuchung geben wird, wie es dazu kommen konnte. «Sie wird schrecklich sein. Danach wird Netanjahu auf dem Müllhaufen der Geschichte landen. Und das weiß er genau. Deshalb steht er mit dem Rücken zur Wand.»

Nach Ansicht von Reuven Hazan, Professor für Politikwissenschaft an der Universität Jerusalem, ist Netanjahus gesamter Ansatz gegen die Hamas gescheitert. «Die Öffentlichkeit wird ihn zur Rechenschaft ziehen, wenn das alles vorbei ist», sagt Hazan. «Die Hamas ist seit 2007 in Gaza an der Macht, Netanjahu wurde 2009 gewählt. Und seither ist die islamistische Bedrohung stark gewachsen.»