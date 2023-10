Experte: «Schweden wird als Speerspitze der Islamfeindlichkeit dargestellt»

Ein Attentäter erschoss am Montagabend in Brüssel zwei Schweden. Ein schwedischer Terrorforscher sieht in den Koranverbrennungen ein klares Motiv für die Attacke.

1 / 6 Am Montagabend erschoss ein 45-jähriger Tunesier in Brüssel zwei schwedische Fussballfans, die sich die Partie Belgien–Schweden ansehen wollten. Getty Images Mittlerweile ist der Attentäter tot. Er wurde von der Polizei erschossen. AFP Dass gezielt auf Schweden geschossen wurde, könnte gemäß Terrorexperte mit den Koranverbrennungen und der LVU-Kampagne in Schweden zusammenhängen. Getty Images

Am Montagabend kam es in Brüssel zu einer mutmaßlich terroristischen Attacke, bei welcher zwei schwedische Fußballfans verstarben und eine dritte Person schwer verletzt wurde. Mittlerweile ist der Verdächtige, der in den sozialen Medien behauptet haben soll, Mitglied der Terrororganisation IS zu sein, tot. Er wurde in einem Café von der Polizei erschossen, eine Wiederbelebung soll erfolglos verlaufen sein.

Doch wieso greift ein Attentäter gezielt schwedische Fans an? Eine mögliche Erklärung liegt auf der Hand: die Koranverbrennungen, die dieses Jahr in Schweden durchgeführt wurden und laute Protestwellen in muslimischen Ländern auslösten.

«Hotspot für radikal-islamistische Dschihadisten»

«Ich bin bestürzt – gleichzeitig ist die Attacke aber nicht überraschend», sagt der schwedische Terrorforscher Magnus Ranstorp im Interview mit der Zeitung Aftonbladet. «Es liegt eine hohe terroristische Bedrohung für Schweden und schwedische Interessen im Ausland vor.»

Belgien und Brüssel seien ein «Hotspot für radikal-islamistische Dschihadisten», wie der Forscher sagt. «Wenn dann dort so viele Schweden unterwegs sind, gibt es natürlich viele Möglichkeiten für eine Person, die gegen Schweden zuschlagen will», so Ranstorp.

In den letzten zwei Jahren sei der Welt das Bild vermittelt worden, dass Schweden islam- und muslimfeindlich sei. «Das hat vor allem mit der LVU-Kampagne (Anm. d. Red. siehe Box) und den Koranverbrennungen zu tun», sagt der Terrorforscher. Vor allem die Koranverbrennungen hätten dazu geführt, dass fünf verschiedene Terrororganisationen, darunter der IS und al-Qaida, konkrete Drohungen gegen Schweden gerichtet hätten, so Ranstorp. «Sie fordern dazu auf, als Einzeltäter Anschläge gegen Schweden zu verüben. Schweden wird als die Speerspitze jener, die muslim- und islamfeindlich sind, dargestellt – deshalb werden wir ins Visier genommen», sagt er.

LVU-Kampagne Die LVU-Kampagne ist eine Protestbewegung, die behauptet, dass das Gesetz mit besonderen Bestimmungen über die Betreuung junger Menschen vom schwedischen Sozialdienst missbraucht werde. Gemäß den Anhängern der Protestbewegung sollen Sorgerechtsentzüge im Rahmen der LVU auf losen und falschen Gründen beruhen und die Sozialdienste und schwedischen Behörden gezielt Kinder mit ausländischem Hintergrund und muslimischem Glauben ins Visier nehmen. Besonders in gefährdeten Gebieten ist das Misstrauen gegenüber dem schwedischen öffentlichen Sektor weit verbreitet. Infolge der Kampagne kam es zu Drohungen gegen schwedische Behörden und Sozialarbeitende – extremistische Gruppierungen forderten zu Terroranschlägen und Gewalttaten auf.

Auch die Chefin der Sozialdemokraten und ehemalige Ministerpräsidentin Magdalena Andersson sieht in den Koranverbrennungen einen Grund für die Attacke. «Wir haben seit langem ein erhöhtes Konfliktniveau. Das hat sich durch die Koranverbrennungen noch verschärft, erst recht nach dem schrecklichen Anschlag der Hamas in Israel und der anschließenden Situation in Gaza», sagt sie gegenüber Aftonbladet.

Dass Schweden nun im Ausland Ziel einer terroristisch motivierten Attacke wurden, macht scheinbar im nordischen Land vielen Angst. In den Medien wird die Frage laut, wie sich schwedische Personen nun im Ausland zu verhalten hätten, um nicht Opfer eines Angriffs zu werden. Auch Ranstorp wird die Frage gestellt. «Man sollte sich seiner Umgebung bewusst sein und nicht unnötig darauf hinweisen, dass man schwedisch ist», rät er.

«Will nicht, dass Schweden ihre Nationalität verheimlichen»

Ministerpräsident Ulf Kristersson widersprach diesem Rat an einer Medienkonferenz am Dienstag: «Ich will nicht, dass schwedische Staatsbürger im Ausland ihre Nationalität verheimlichen sollen. Zum jetzigen Zeitpunkt ist es aber natürlich mit Risiken verbunden, sich öffentlich als Schwedin oder Schwede zu zeigen.» Auch betonte Kristersson nochmals, dass er mehrmals darauf hingewiesen habe, dass die Koranverbrennungen aufhören sollten – zwar seien sie legal, sie würden jedoch die schwedische Sicherheit gefährden.

Die schwedische Kirche in Brüssel wurde zudem von der belgischen Polizei dazu aufgefordert, geschlossen zu bleiben. Schon als die Terrorgefahr in Schweden im Sommer erhöht wurde, entfernte die Kirche alle schwedischen Flaggen außerhalb des Gebäudes.