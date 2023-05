Luxemburg : Experte will bei Konferenz über KI aufklären und Ängste nehmen

LUXEMBURG – Sven Schreiber, ein weltweit bekannter Redner, Visionär und Experte für Digitales, ist in Luxemburg zu Gast, um die von L'essentiel organisierte private Konferenz «The Future of Media and Communication: How AI is Transforming the Landscape» zu präsentieren.