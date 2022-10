Saarbrücken : Experten berichten über Aufarbeitung von Missbrauchsskandal an Uniklinik

Von 2010 bis 2014 soll ein mittlerweile verstorbener Assistenzarzt am UKS in Homburg mehrere Kinder bei Untersuchungen sexuell missbraucht haben. Eine unabhängige Expertenkommission fasst ihre bisherige Arbeit zusammen.

Experten einer unabhängigen Kommission zur Aufarbeitung des Skandals um sexuellen Missbrauch von Kindern am Universitätsklinikum des Saarlandes (UKS) bilanzieren ihre bisherige Arbeit. Ein Jahr nachdem die Kommission ihre Tätigkeit aufgenommen hat, will ihr Vorsitzender Jörg Ziercke an diesem Donnerstag (10.00 Uhr) zudem einen Ausblick zur weiteren Konzeption der Aufarbeitung geben.