Für Energiewende : Experten fordern Nachhaltigkeitslabel für gesamte EU-Wirtschaft

Nach Ansicht von Experten sollten alle Bereiche der europäischen Wirtschaft auf Nachhaltigkeit geprüft und entsprechend eingestuft werden.

Die EU-Plattform für nachhaltige Finanzen forderte in einem Bericht am Montag, dass die sogenannte Taxonomie der EU auf die ganze Wirtschaft ausgeweitet werden soll. Demnach sollen nicht nur klimafreundliche Aktivitäten als grün, sondern auch klimaschädliche Wirtschaftszweige als rot gekennzeichnet werden. Dies soll Transparenz schaffen und Geldanlagen für die Klimawende mobilisieren, so die Experten.