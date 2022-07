Corona-Pandemie : Luxemburger Expertengruppe befürwortet weiterhin Impfpflicht ab 50

LUXEMBURG – Alle Personen im Alter über 50 Jahren sollten nach Ansicht des von der Regierung eingesetzten Expertengremiums geimpft sein. Eine Impfpflicht in der Pflegebranche lehnten die Experten hingegen ab.

Die von der Regierung eingesetzte Expertengruppe hat am Dienstagmorgen die Einführung einer Corona-Impfpflicht angesichts der Entwicklung der Pandemie im Großherzogtum neu bewertet. Mitte Januar hatte sich die fünfköpfige Gruppe – bestehend aus Vic Arendt, Gérard Schockmel, Claude Müller, Thérèse Schaub und Paul Wilmes – für die obligatorische Impfung in der Altersgruppe der über 50-Jährigen und in den Pflegeberufen ausgesprochen.

Weil 30.000 Personen in der vulnerablen Altersgruppe über 50 Jahren weiterhin ungeimpft sind, sei hier eine Impflicht sinnvoll. Voraussetzungen für den Rat ist allerdings eine virulente, vorherrschende Variante und ein dagegen wirksamer Impfstoff. «Die Impfung ist der einzige nachhaltige Schutz für Menschen im Alter über 50 gegen Corona. Und eine Impfpflicht könnte die Zahl der schweren Krankheitsverläufe und die Zahl der Einweisungen auf der Intensivstation weiter senken», so Claude Müller.

Niedrige Impfquote in der Pflege ist «besorgniserregend»

Eine sektorielle Impfpflicht in der Pflege lehnt der Rat ab, weil der Übertragungsschutz der aktuellen Impfstoffe bei der Omikron-Variante nur knapp über 50 Prozent liege. Allerdings bezeichnete der Rat die niedrige Impfquote in der Pflegebranche als besorgniserregend. «In den Pflegeheimen sind gerade einmal 31,5 Prozent der Grenzgänger und 71 Prozent der in Luxemburg lebenden Angestellten geimpft. Der Schutz der vulnerablen und älteren Menschen könne so nur unzureichend gewährleistet werden. Die Gruppe rät aber, die sanitären Maßnahmen in der Pflege beizubehalten, Informationsgespräche zu den Risiken mit den Angestellten zu führen, den Impfstatus offenzulegen sowie das Arbeitsrecht in Verbindung mit dem Impfstatus zu ändern.