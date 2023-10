Expertin erklärt: Diese Symptome weisen auf einen Schlaganfall hin

Wusstest Du, was in einem solchen Fall zu tun ist?

Im Vorfeld des Welt-Schlaganfalltages am kommenden Sonntag wird am Donnerstag im CHEM und am Freitag im CHL eine kostenlose Kontrolle der Halsschlagadern (nach Voranmeldung bei Blëtz) und ein Screening auf Bluthochdruck angeboten. Einige Apotheken bieten ebenfalls eine kostenlose Blutdruckmessung an.