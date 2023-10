Expertin klärt auf: Führt Thomas ein Leben in Helene Fischers Schatten?

«Es existiert keine kausale Antwort darauf, was es mit Thomas Seitel macht, öffentlich in der Beziehung mit Helene Fischer im Hintergrund zu stehen», meint Anders. Zudem würde es stark darauf ankommen, «wo Thomas Seitel in Sachen eigene Bedürfnisbefriedigung im Leben grundsätzlich steht. Je mehr die eigenen Wachstumsbedürfnisse bereits als befriedigt angesehen werden können (Wertschätzung, Erfolg, Kreativität, Kompetenz, Ausschöpfung der eigenen Potenziale), desto eher dürfte dies zu einer Stärkung des eigenen Selbstwertgefühls beitragen», externale Bestätigungen würden hierbei auch dazu gehören. «Je mehr seine Bedürfnisse im Vorhinein befriedigt waren, desto leichter wird es ihm fallen, sich jetzt zu refokussieren», fasst sie noch mal zusammen.

Thomas Seitel wusste, was ihn mit Helene Fischer erwartet

Nicht zuletzt weist sie darauf hin, dass die Rollenverteilung in Beziehungen in den letzten Jahren zunehmend flexibler geworden sei. «Auf diese Art und Weise ist es ihm möglich, eine sehr intensive Bindung zu seiner Tochter aufzubauen und Erfahrungen zu machen, die über die üblichen Erlebnisse eines Mannes in der klassischen Rollenverteilung hinausgehen», erklärt sie und fügt an, «Vielleicht ist Thomas Seitel sogar vielen Männern einen Schritt voraus.» Mit dem aktuellen Beziehungsmodell scheinen die beiden gut zu funktionieren und sich gegenseitig zu unterstützen.