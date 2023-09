Expertin verrät Tipps: So vergisst Du nie mehr Namen gleich nach dem Händeschütteln

Nach der Arbeit noch schnell in den Supermarkt, um einen kleinen Einkauf zu erledigen. Milch, Eier, Salat, Tomaten – doch was war der fünfte Artikel? An der Kasse triffst Du auf die neue Arbeitskollegin. Aber wie hieß die noch mal? Damit uns unser Gedächtnis im Alltag nicht im Stich lässt, gibt es Methoden, mit denen wir es gezielt trainieren können.

Extrem gut. Ich kann mir vieles leicht merken. Wenn mich etwas wirklich interessiert, sauge ich es auf wie ein Schwamm. Mal so, mal so. Nicht so gut. Ich vergesse ständig Namen und andere Dinge.

Hierbei empfehle ich, sich eine Körperroute auszudenken und einzuprägen. Wer zum Beispiel Waschmittel kaufen möchte, stellt sich vor, wie er seine Füße mit Waschmittel wäscht. Dann geht es weiter nach oben. Wer eine Gurke kaufen möchte, stellt sich kleine Gurkenscheibchen auf den Knien vor – wie bei einer Beauty-Maske. In der Hosentasche können wir uns eine Packung Milch vorstellen. Die Tomaten befinden sich auf dem Rücken, denn weil wir sie so sehr lieben, haben wir uns ein Tomaten-Tattoo stechen lassen. Für Zwiebeln können wir uns vorstellen, einen Gürtel aus lauter Zwiebeln zu tragen.

Zunächst stellen wir uns die Person vor, deren Geburtstag wir uns merken wollen. Angenommen, diese Person hat am 6. August Geburtstag. Für den Tag könnte ich einen Würfel als Symbol wählen, da dieser sechs Seiten hat. Die Person hat den Würfel in der Hand, die Augen hat sie verbunden. Denn den Monat August können wir leicht mit Auge assoziieren.

Wichtig ist, sich zu überlegen: Was soll sich mein Gehirn merken und was kann ich ihm abnehmen? Es ist völlig okay, sich Termine aufzuschreiben. Sich lauter Termine zu merken – etwa wann der nächste Arztbesuch ansteht –, ergibt wenig Sinn. Ich setze diese Techniken nur ein, wenn es wirklich sinnvoll ist. Mit meiner Lerntechnik sollte man mit kleinen Schritten beginnen. Nehmen Sie sich zum Beispiel an einem Abend die Zeit, sich die Telefonnummer eines Freundes zu merken oder versuchen Sie mithilfe der Technik, fünf Lebensmittel für den Einkauf zu verinnerlichen.