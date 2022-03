Brand bei Dalheim : Explosion in Jagdhütte - Polizei ermittelt Ursache

DALHEIM - Eine Jagdhütte fing am Sonntagabend aus ungeklärten Gründen Feuer. Die Polizei hat nun die Staatsanwaltschaft eingeschaltet.

Bei Dalheim im Kanton Remich ist am Sonntagabend eine Jagdhütte in Brand geraten. Ein Polizeihelikopter war gegen 20:50 Uhr auf Rauchwolken über dem CR 148 zwischen Welfringen und Ellingen aufmerksam geworden und hatte daraufhin die Kollegen in der Einsatzzentrale verständigt. Auch ein Familienangehöriger des Besitzers, der sich unweit auf einem Hochsitz befunden hatte, bemerkte das Feuer.