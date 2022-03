Objekt mit kyrillischer Schrift : Explosion nach Absturz – was ist in Zagreb vom Himmel gefallen?

In der Nacht auf Freitag wurden die Bewohner der kroatischen Hauptstadt Zagreb von einem lauten Knall aus dem Schlaf gerissen. Ein Flugobjekt ist abgestürzt und hat Schäden verursacht. Handelte es sich dabei um eine Drohne aus dem ukrainischen Kriegsgebiet?

In der kroatischen Hauptstadt Zagreb ist in der Nacht zum Freitag ein Flugobjekt abgestürzt und hat eine laute Explosion ausgelöst. Verletzt wurde offenbar niemand, wie die Polizei mitteilte. Sie sei nach Anrufen von Bürgerinnen und Bürger zum Ort der Explosion am Stadtrand von Zagreb gefahren. Dort hätten sie einen großen Krater und zwei Fallschirme in einem Waldgebiet gefunden. Einige geparkte Autos seien beschädigt worden.