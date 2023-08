Syrien: Explosionen in der Umgebung von Damaskus gemeldet

Die Umgebung der syrischen Hauptstadt Damaskus ist am Sonntagmorgen von Explosionen erschüttert worden. Das berichteten staatliche Medien, nannten jedoch keinen Grund für die Detonationen. Auch über mögliche Opfer oder Schäden wurde nichts bekannt. Ähnliche Vorfälle in der Vergangenheit wurden meist israelischen Luftangriffen zugeschrieben, auf die die syrische Luftabwehr reagierte.

Die in Großbritannien ansässige oppositionelle Beobachtungsstelle für Menschenrechte teilte mit, eine Explosion habe sich in einem Lagerhaus ereignet, in dem Raketen für vom Iran unterstützte Milizen gelagert werden. Die Organisation äußerte sich nicht dazu, ob ein israelischer Angriff der Auslöser war. Es sei unklar, ob bei der Explosion jemand verwundet oder getötet worden sei.

Der jüngste israelische Luftangriff fand am 7. August statt, als nach Berichten syrischer Staatsmedien in der Umgebung von Damaskus mindestens vier Soldaten getötet wurden. Nach Angaben der Beobachtungsstelle zielten diese Angriffe auf Waffen- und Munitionslager und Stellungen der vom Iran unterstützten Milizen in der Umgebung von Damaskus ab. Israel hat in den vergangenen Jahren Hunderte Angriffe auf Ziele in den von der Regierung kontrollierten Teilen des benachbarten Syriens geflogen. Öffentlich räumt die Regierung diese Aktionen selten ein.