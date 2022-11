Jerusalem : Bomben explodieren an Bushaltestellen – ein Toter, mehrere Verletzte

Bei zwei Explosionen in der Nähe von Bushaltestellen in Jerusalem hat es am Mittwoch einen Toten und mindestens 14 Verletzte gegeben. Die Polizei teilte mit, es handele sich mutmaßlich um Attacken von Palästinensern. Die erste Explosion ereignete sich in der Nähe einer Bushaltestelle am Stadtrand, an der üblicherweise viele Pendler auf ihre Verbindungen warten. Zu der zweiten Detonation kam es in Ramot, einer Siedlung im Norden der Stadt.