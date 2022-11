LUXEMBURG – Am heutigen Samstag startet die Gastronomie-Fachmesse Expogast. Ein Muss für Feinschmecker, ebenso wie für die Diekircher Hotel- und Tourismusfachschule.

Die 300 Schüler der Diekricher Hotel- und Tourismusfachschule werden während der Expogast im Einsatz sein.

«Eine Liebesgeschichte, die ein halbes Jahrhundert andauert». So beschreibt Michel Lanners, der Direktor der Ecole d'hôtellerie et de tourisme du Luxembourg (EHTL) in Diekirch die Beziehung zwischen der Hotel- und Tourismusfachschule und der Gastronomie-Fachmesse Expogast.

Von Samstag und bis Mittwoch, den 30.11, wird die 14. Ausgabe der alle vier Jahre stattfindenden Fachmesse in der Luxexpo The Box stattfinden. Auch die Diekircher EHTL wird wieder mit von der Partie sein. «Wir werden natürlich mit unserem Stand vor Ort sein», so der Direktor. Außerdem sei die Vorstellung eines veganen Kochbuchs vorgesehen, sowie eine von der EHTL organisierte Diskussionsrunde zum Thema «Leidenschaft für Spitzenleistungen». Diese steht für den kommenden Montag um 14 Uhr auf dem Programm der Fachmesse.

300 Schüler der EHTL servieren 4000 Gerichte in fünf Tagen

Auch die 300 Lehrlinge und ihre Ausbilder der EHTL – die sich unter anderem dem Kreieren feinster Speisen verschrieben haben – werden zur Kulinarik-Fachmesse beitragen. Diese seien vor allem während der fünf Tage des ‹Culinary World Cup› unterwegs, um «4000 Gerichte zu servieren», so Michel Lanners. Ein Einsatz, der sich in den Augen des Direktors bezahlt machen wird: «Diese außergewöhnliche Erfahrung für die Schüler stellt einen enormen Mehrwert in pädagogischer Hinsicht dar, aber auch in Bezug auf die berufliche Entwicklung».