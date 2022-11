Luxemburg: Expogast verzaubert Besucher mit Speisen aus aller Welt

1 / 8 Die Expogast findet derzeit in der Luxexpo statt und läuft noch bis Mittwoch (30.11). Vincent Lescaut Die optimale Gelegenheit für Besucher, Geschmäcker aus aller Welt zu entdecken. Vincent Lescaut Vincent Lescaut

Die internationale Kulinarik-Fachmesse Expogast hat am verganenen Samstag begonnen. Während der fünftägigen Gourmet-Messe werden in der Luxexpo Gerichte aus aller Welt angeboten. In den jeweiligen Essensständen tummeln sich aktuell zahlreiche Köche, die auch teilweise bis in den Nachmittag hinein ihre Kochlöffel schwingen. So auch die Gourmets des norwegischen Stands, die an appetitlich aussehenden Kreationen aus Fleisch arbeiten. «Ich bin hier, um mein Team anzufeuern, natürlich werden wir den Wettbewerb gewinnen, da gibt es keinen Zweifel», erklärte Linda, deren Sohn zum norwegischen Team gehört.

Während sie ungeduldig auf die Ergebnisse des Wettbewerbs wartet, beschreibt sie die Küche ihres Landes: «Sie ist natürlich. Wir leben in einem Land, in dem es gute Produkte gibt, sei es aus der Landwirtschaft oder von den Tieren, die gutes Fleisch liefern». Nur ein paar Meter entfernt, schwärmt Polin Alexandra von der «Perfektion in der Küche» und meint damit die Arbeit der Köche am polnischen Essensstand, die gerade damit beschäftig sind, ihr Dessert zu präsentieren.

Die Gastronomie-Fachmesse bringt Menschen aus der ganzen Welt zusammen

Am ungarischen Stand werden Besucher eingeladen, Wurstwaren zu probieren. Nur wenige Schritte entfernt bietet ein anderer Stand Rotwein aus dem österreichischen Burgenland an, die bei den Luxemburger Besuchern gut ankommen. «Wir kommen, um etwas Neues zu entdecken. Das kann vorallem dann nützlich sein, wenn wir Freunde zum Essen einladen», erklären Jan und Claire, ein junges Paar aus Bartringen, mit einem Schmunzeln im Gesicht. Den aus der Haupstadt kommenden Guy zieht es in erster Linie «wegen der luxemburgischen Weine» zur Messe. Aber auch an den italienischen und chinesischen Ständen hat er nach eigenen Angaben feinste Köstlichkeiten ergattern können.