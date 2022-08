Zwischenfall mit Boeing 737 : «Extrem gefährlich» – Piloten schlafen auf 12.000 Metern Höhe ein

Der Vorfall ereignete sich am 15. August, wie die «Daily Mail» unter Berufung auf eine Fachzeitschrift schreibt. Die Boeing 737 von Flug ET 343 war von Khartum gestartet und befand sich über Addis Abeba, doch statt den Anflug auf den Flughafen vorzubereiten und in den Sinkflug zu gehen, flog der Jet in 12.000 Metern Höhe auf dem Kurs FL370 einfach weiter.