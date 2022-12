Wetterphänomen : Extrem seltener Hagelsturm färbt Wüste in Kuwait weiß

Ein seltener Hagelsturm sorgte für weiße Straßen und Sanddünen. Was derzeit als unübliches Wetter gilt und vor allem Kinder begeistert, könnte in Zukunft bedingt durch den Klimawandel zum Alltag werden.

Der Klimawandel bringt Wettermuster durcheinander: Während in Luxemburg frühlingshafte Temperaturen herrschen, kommt es in Kuwait, einem der heißesten Länder der Welt, überraschend zu winterlichen Bedingungen. Ein seltener Hagelsturm hat die Wüste weiß gefärbt.

Vor allem Kinder waren begeistert über das ungewöhnliche Winterwetter in dem Emirat, wie am Mittwoch auf Fotos und Videos in den Online-Netzwerken zu sehen war. «Wir hatten seit 15 Jahren nicht mehr so viel Hagel im Winter», sagte der ehemalige Direktor von Kuwaits Wetterdienst, Mohammed Karam, dem Nachrichtendienst AFP.