Los Angeles: Extreme Dürre – in Promi-Villen wird der Wasserhahn abgedreht

Gemäß Recherchen von The Guardian gerieten bereits die Villen von Komiker Kevin Hart, Rapper The Game und dem Ex von Kourtney Kardashian, Scott Disick (im Bild), ins Visier der Wasserbehörden.

Während Kourtney Kardashians Rasen sich im September wohl aufgrund von Wassersparmaßnahmen langsam braunverfärbte, leuchtete Kim Kardashians Anwesen in Malibu noch in gepflegtem Grün.

Die lang anhaltende Dürre im Westen der USA hält so manchen Promi nicht davon ab, die eigene Luxus-Villa mit prunkvollem Rasen gut zu bewässern. Nun gehen die Behörden in Los Angeles mit einem einfachen Trick gegen die Wasservergeudung vor. Eine kleine Metallscheibe, ein sogenannter «Durchflussbegrenzer», verlangsamt den Wasserfluss eines Hauses und kommt nun in Domizilen einiger großer Prominenzen zur Anwendung, wie The Guardian berichtet.