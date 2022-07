Extremwetter: Über 6600 Hektar liegen in Griechenland in Schutt und Asche

Waldbrände an der französischen Atlantikküste breiten sich langsamer aus

Gute Nachrichten: An der französischen Atlantikküste zeichnet sich nach über einer Woche eine leichte Entspannung ab. Die beiden Feuer hätten sich in der Nacht zum Mittwoch «nur wenig weiter ausgebreitet», teilte die Präfektur des westfranzösischen Départements Gironde am Mittwochmorgen mit. «Die Situation hat sich über Nacht verbessert, aber die beiden Brände sind immer noch nicht vollständig eingedämmt», sagte Arnaud Mendousse von der örtlichen Feuerwehr.

Seit dem 12. Juli haben der Brand in der Gemeinde Landiras und ein weiterer in La Teste-de-Buch nahe Arcachon insgesamt 20.600 Hektar Wald zerstört. Mehr als 36.000 Menschen mussten nach Angaben der Präfektur in Sicherheit gebracht werden. In der Nacht zum Mittwoch waren jedoch keine weiteren Evakuierungen nötig.

Verdächtiger Brandstifter entlastet

Die zuständige Präfektin der Region, Fabienne Buccio, sprach am Dienstagabend von einer «Beruhigung» der Lage. Es sei gelungen, «erhebliche Brandschneisen zu schlagen». Auch das «kühlere Wetter» habe zu einer Entspannung beigetragen, sagte sie. Die Temperaturen in der Region fielen von mehr als 40 Grad am Dienstag auf 25 bis 29 Grad am Mittwoch.

Präsident Emmanuel Macron will am Mittwochnachmittag gemeinsam mit Innenminister Gérald Darmanin in die betroffenen Gebiete reisen. Im Département Gironde will er Rettungskräfte, Behördenvertreter und Freiwillige treffen.