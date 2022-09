In Angesicht der Inflation : EZB möchte Reiche stärker zur Kasse bitten

Wohlhabende sowie erfolgreiche Unternehmen sollen in Zukunft höhere Steuern zahlen, um den Ärmsten zu helfen. So lautet der neuste Vorschlag von Philip Lane, dem Wirtschaftschef der Europäischen Zentralbank (EZB). Aus makroökonomischen und Gerechtigkeitsgründen, «sollten die Regierungen die Einkommen und den Konsum der Haushalte und Unternehmen unterstützen, die am meisten leiden», sagte Lane in einem Interview mit der österreichischen Tageszeitung «derStandard», das am Dienstag veröffentlicht wurde.