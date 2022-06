Wegen Nichtnominierung : «F*** Bet» - Rapper Lil Nas X schießt gegen Award-Show

Weil der 24-Jährige in keiner Kategorie der BET Awards nominiert wurde, schießt er nun in einem Insta-Video gegen die Veranstaltung.

An den Grammys 2022 wurde er in fünf Kategorien nominiert.

Der Rapper Lil Nas X ist sauer. Dies, weil er an den BET Awards in keiner Kategorie nominiert wurde – und das zum zweiten Mal in Folge. In einem Kommentar auf Twitter fragt sich der 24-Jährige, wie es sein kann, dass er von der renommiertesten Preisverleihung – fünf Nominierungen an den Grammys 2022 – anerkannt wird, aber von den eignen Leuten keine Nominierung bekomme.