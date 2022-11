Profile gelöscht: «F**k Elon Musk» – Diese Promis haben Twitter verlassen

«Das ist mein letzter Tweet»

Während Neo-Twitter-CEO Musk in Tweets neue Benutzerrekorde vermeldet, verlassen so viele Leute das Boot wie noch nie. Das digitale Analyseunternehmen Similarweb verzeichnete am ersten Tag, an dem Elon Musk Eigentümer von Twitter war, 86.565 Besuche auf die Site, um das eigene Twitterkonto zu deaktivieren. Laut der «Washington Post» sind das doppelt so viele wie der Tagesdurchschnitt von Anfang Oktober.