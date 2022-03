BGL Ligue : F91 lässt gegen das Schlusslicht Punkte liegen

LUXEMBURG – Der Tabellenführer hat es im luxemburgischen Fußball-Oberhaus verpasst, seinen Vorsprung auf acht Punkte auszubauen: Düdelingen spielt gegen Rümelingen nur 2:2.

Stelvie Cruz (3.v.l.) erzielte gegen Rümelingen den späten Ausgleich. Editpress/Gerry Schmit

In der BGL Ligue hat F91 Düdelingen am 22. Spieltag eine Vorentscheidung im Kampf um die Meisterschaft verpasst. Der Tabellenführer und Serienmeister kam am Sonntag vor heimischem Publikum nicht über ein 2:2 gegen die Tabellenletzte US Rümelingen hinaus. Bereits am Samstag hatte Düdelimngen-Verfolger Fola Esch nur 1:1 gegen Rosport gespielt.

Rümelingen gelang in der 29. Minute durch Lusamba der Führungstreffer, ehe Turpel für die Gastgeber fünf Minuten vor der Pause zum Ausgleich traf. In der zweiten Halbzeit brachte Diallo den Außenseiter wieder in Front (71.). In der Schlussphase (89.) verhinderte Cruz dann aber doch noch mit seinem Tor zum 2:2 die Düdelinger Blamage.

BGL Ligue, 22. Spieltag:

Union Titus Petingen – RFCU Luxemburg 0:1

Fola Esch – Victoria Rosport 1:1

RM Hamm Benfica – Jeunesse Esch 0:2

US Mondorf – Etzella Ettelbrück 1:0

F91 Düdelingen – US Rümelingen 2:2

Una Strassen – Progrès Niederkorn 2:4

FC Differdingen – US Hostert 3:1

(sw/L'essentiel)