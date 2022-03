BGL Ligue : F91 schlägt Progrès und erobert Tabellenspitze

LUXEMBURG – Titelverteidiger Düdelingen steht nach einem Sieg über Niederkorn nach dem 7. Spieltag wieder an der Spitze der BGL Ligue.

Düdelingen ist zurück an der Tabellenspitze

Das Spitzenspiel des 7. Spieltags der BGL Ligue hielt, was es versprach. Am Ende eines spannenden Spiels konnte sich Gastgeber und Titelverteidiger F91 Düdelingen gegen den Überraschungstabellenführer Progrès Niederkorn mit 3:2 durchsetzen. Den Schlagabtausch eröffnete Omar Er Rafik in der 11. Minute mit dem ersten Treffer für die Hausherren, ehe Olivier Thill neun Minuten später für den Ausgleich sorgte.