BGL Ligue : F91 sichert sich den Meistertitel

LUXEMBURG - Mit einem überragenden 4:1-Sieg hat sich F91 Düdelingen am Sonntagnachmittag die Titelverteidigung gesichert.

Der 2:1-Sieg der Escher Jeunesse über Swift am Samstag reichte nich für die Krönung der Saison: Titelverteidiger F91 Düdelingen hat sich mit einem überragenden 4:1-Sieg gegen Käerjeng am Sonntagnachmittag den Meistertitel 2012 gesichert. Düdelingen spielt damit in der kommenden Saison in der Qualifikationsrunde der Champions League.