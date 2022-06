Fußball-Europapokal : F91 trifft in der Champions-League-Quali auf Tirana

DÜDELINGEN – Der luxemburgische Meister kennt seinen Gegner für die erste Qualifikationsrunde in der Königsklasse. Die Auslosung fand am Dienstagmittag statt.

Für die Fußballer von F91 Düdelingen geht es in der ersten Qualifikationsrunde zur Champions League nach Albanien. Wie die Auslosung am Dienstag im schweizerischen Nyon ergab, trifft der luxemburgische Fußball-Meister auf den KF Tirana. Das Hinspiel wird am 5. oder 6. Juli stattfinden, das Rückspiel am 12. oder 13. Juli.

Tirana ist in Luxemburg keine gänzlich unbekannte Größe: In der Saison 2012/13 scheiterte der CS Grevenmacher in der Qualifikation zur Europa League in der Addition nach Hin- und Rückspiel mit 0:2 am albanischen Rekordmeister.