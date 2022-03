BGL Ligue : F91 unter Druck, Spannung steigt

Jeunesse hat am Wochenende Gelegenheit dem Tabellenführer aus Düdelingen auf dem Pelz zu rücken. Wer von beiden hat die Pokalrunde in der Woche besser verkraftet?

Esch empfängt am Samstag-Abend Swift (Anpfiff 19.00 Uhr) während der Tabellenführer und Titelverteidiger F91 gegen Käerjeng antreten muss. Falls Jeunesse am Samstag siegt ist Esch Punktgleich erster. Düdelingen müsste dann unbedingt gegen Käerjeng gewinnen.

Düdelingen hat am Mittwoch ein schwieriges Pokalspiel bestehen müssen und gegen Kayl-Tétange erst nach Verlängerung das Halbfinale erreicht. Das könnte den amtierenden Meister benachteiligen.

Aber auch Jeunesse kam am Mittwoch erst nach Verlängerung und Elfmeterschießen in die nächste Pokalrunde, wer hat die Überstunden besser verdaut? Die Antwort findet sich auf dem Platz, das Meisterschaftsrennen in der BGL Ligue verspricht auf jeden Fall noch jede menge Spannung.