Langstreckenjet 787 : FAA hält Druck auf Boeing bei «Dreamliner» hoch

Neben der 737 Max gibt es beim US-Flugzeugbauer noch immer Probleme mit dem «Dreamliner»-Programm.

Der erste Boeing 787-10 Dreamliner steht nach seinem Jungfernflug auf dem Charleston International Airport in North Charleston (USA).

Die US-Luftfahrtaufsicht FAA will Boeing nach Produktionsmängeln beim Langstreckenjet 787 «Dreamliner» genau auf die Finger schauen. Die Behörde teilte am Dienstag mit, weiter die Inspektionshoheit bei den Maschinen zu beanspruchen. Dies werde so bleiben, bis Boeings eigene Qualitätskontrollen eine konsequente Einhaltung der FAA-Standards bei der 787-Herstellung gewährleisteten.