Smartphones sei Dank : Facebook-Aktie schnellt hoch

Von wegen Abwanderung: Facebook steht besser da denn je. Mehr als 1,2 Milliarden Menschen sind mittlerweile hier versammelt. Es ist ein Riesengeschäft für Mark Zuckerberg und Co.

Facebook-Gründer Marc Zuckerberg stellt am 29.01.2014 die Jahreszahlen vor.

Facebook wächst rasant trotz aller Berichte über eine Abwanderung der Jugend. Das weltgrößte soziale Netzwerk konnte zum Ende des Jahres die Zahl von 1,2 Milliarden Nutzern überspringen. Mehr als 750 Millionen davon wählen sich jeden Tag ein, bevorzugt über ihr Smartphone oder ihren Tablet-Computer. Sie alle bekommen Werbung zu sehen - was für sprudelnde Einnahmen bei Facebook sorgt.

Der Umsatz schoss im Schlussquartal um 63 Prozent auf 2,6 Milliarden Dollar (1,9 Mrd Euro) in die Höhe. Vor Weihnachten werben besonders die Einzelhändler verstärkt. Der Gewinn verachtfachte sich dadurch im Vergleich zum Vorjahreszeitraum auf unterm Strich 523 Millionen Dollar. «Es war ein großartiger Abschluss des Jahres für Facebook», erklärte Gründer und Firmenchef Mark Zuckerberg am Mittwoch am Sitz im kalifornischen Menlo Park.