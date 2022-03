Google-Gründer : «Facebook bedroht Freiheit im Internet»

Google-Mitbegründer Sergey Brin meldet sich mit einem Rundumschlag zu Wort: Unternehmen wie Facebook und Apple gefährden seiner Meinung nach die Freiheit im Netz.

Brin, der bei Google für «Spezial-Projekte» wie das selbstlenkende Auto und die kürzlich vorgestellte Daten-Brille Google Glass zuständig ist, attackierte in dem Interview insbesondere Facebook. «Man muss nach ihren Regeln spielen, und die sind wirklich restriktiv.» In einer solchen Umgebung hätte er zusammen mit Larry Page niemals eine Suchmaschine wie Google entwickeln können. «Das funktionierte nur, weil das Netz so offen war. Wenn es erst einmal zu viele Regeln gibt, wird jede Innovation erstickt.»