«Like Page»-Button : Facebook greift mit neuen Funktionen an

Das größte soziale Netzwerk bleibt eine Baustelle: Nach der Einführung der Chronik und der Enthüllung der Facebook-Suche bahnt sich das nächste Re-Design an.

Mark Zuckerberg Untätigkeit zu unterstellen, wäre garantiert falsch. Nach der Chronik und der Facebook-Suchmaschine Graph stehen die nächsten Neuheiten in der Pipeline: Laut der Nachrichtenagentur Reuters sind ausgewählte Medien zu einer Präsentation am 7. März ins Facebook-Hauptquartier nach Menlo Park bei San Francisco geladen. Das Event steht nach Informationen der Nachrichtenagentur unter dem vielsagenden Titel «Come see a new look for News Feed». Der News Feed präsentiert die neuesten Aktivitäten von Freunden auf der eigenen Facebook-Seite. Welche Neuerungen am 7. März enthüllt werden, ist noch nicht bekannt.