Kleinstadt unter Schock : Facebook-Party endet im Chaos

Es soll eine Feier mit Freunden werden, doch es kommen Tausende. Geschäfte werden geplündert, Autos in Brand gesteckt, Menschen verletzt. Das holländische Haren steht unter Schock.

Bei einer Facebook -Party in einer niederländischen Kleinstadt ist es am Wochenende zu gewalttätigen Krawallen gekommen. Tausende Jugendliche waren einem Aufruf über Facebook und Twitter zu einer «Project-X-Party» in Haren bei Groningen gefolgt. Hunderte Randalierer lieferten sich in der Nacht zum Samstag Straßenschlachten mit der Polizei, steckten Autos und Schuppen in Brand, plünderten Geschäfte. Am Sonntag wurde Kritik an Behörden und Medien laut.