Neues Feature : Facebook steigt ins Bezahl-Business ein

Facebook arbeitet an einem neuen Bezahlsystem. In einer Testphase sollen Nutzer damit Käufe innerhalb von Apps für Mobilgeräte tätigen können.

Das soziale Netzwerk testet ein Bezahlsystem für Smartphones und Tablets, bei dem für In-App-Käufe vorgängig auf Facebook gespeicherte Kreditkarten-Daten genutzt werden. Zunächst sei nur ein sehr kleiner Test geplant, hieß es am Donnerstag. Derzeit gebe es noch keine Pläne, das System auf alle Facebook-Nutzer auszuweiten. Außerdem soll das System nur dazu dienen, die Eingabe von Bezahldetails zu vereinfachen. Facebook will nach eigenen Angaben, die Zahlungen nicht selber verarbeiten, so wie das Finanzdienstleister wie Paypal machen.