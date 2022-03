nma.tv : Facebook-Trolle und YouTube-Stars

Auf NMA.tv bekommen alle ihr Fett weg. Die taiwanesische Website zeigt grottenschlechte Animationen zum Weltgeschehen und erobert mit den Trash-Beiträgen das Netz.

Nicht immer geht es bei Next Media Animation jugendfrei zu und her. Dafür haben die Kurzfilme neben chinesischem Geplapper und holprigen Englisch-Untertiteln immer eine eigene Sicht auf die Dinge zu bieten. Aktuell ist das etwa die Story rund um Mark Zuckerberg und den Facebook-Troll Paul Ceglia, der Milliarden kassieren will. Aber auch der kleine Junge namens Trevor, der in einem Apple Store tanzte und dadurch zum YouTube-Hit wurde, ist «verfilmt» worden. Neben animierten Szenen enthalten die Beiträge auch aktuelle Bilder - und werden mit eingängigem Sound vertont.