Mitgliederschwund : Facebook verliert erstmals Nutzer

Die Amerikaner scheinen von Mark Zuckerbergs sozialem Netzwerk gelangweilt. Alleine im Mai sollen sechs Millionen Kontos gelöscht worden sein. Auch in Europa ist der Hype abgeflacht.

Mark Zuckerbergs Facebook kämpft in den USA offenbar mit Mitgliederschwund.

Sind die fetten Jahre vorbei? Nach einer mehrjährigen Phase des scheinbar ungebremsten Wachstums stößt auch das größte soziale Netzwerk an seine Grenzen. In seinem Mutterland, den USA, hat Facebook im Mai 2011 erstmals mehr Mitglieder verloren als gewonnen. Fast sechs Millionen User sollen Facebook in den USA den Rücken gekehrt haben. Damit wäre die Nutzerzahl innerhalb eines Monats von 155,2 Millionen auf 149,4 Millionen gefallen, berichtet insidefacebook.com.

Offizielle Zahlen gibt das US-Unternehmen natürlich nicht heraus, aber auch aus Kanada werden geringere Nutzerzahlen gemeldet. Gut 1,5 Millionen Facebook-ler sollen im letzten Monat ihr Profil deaktiviert haben. In Kanada stagnieren die Nutzerzahlen seit einem Jahr bei rund 17 Millionen.

Langweilig geworden?

Mark Zuckerbergs soziales Netzwerk verliert anscheinend vor allem in den Ländern, die zuerst vom Facebook-Virus infiziert worden sind. Nebst den USA und Kanada vermelden auch England, Norwegen und Russland leicht sinkende Mitgliederzahlen.

Ob die schwächelnden Nutzerzahlen in Zusammenhang stehen mit den Datenschutzproblemen oder neuen, alternativen sozialen Netzwerken, darf zunächst bezweifelt werden. Wahrscheinlich ist es bei Facebook wie mit fast allem: Die Zeit nagt unerbittlich am Glanz des Neuen. Was zunächst neu und spannend ist, wird irgendwann langweilig.

Wachstum dank Schwellenländern

Noch wächst Facebook. Laut insidefacebook.com sollen es inzwischen 687 Millionen Nutzer sein. Wie die Weltwirtschaft verdankt auch das soziale Netzwerk seinen Zuwachs immer mehr den bevölkerungsreichen Schwellenländern. In Brasilien, Indien oder Mexiko beträgt die Steigerung noch immer gut zehn Prozent.

Trotz stagnierender Zahlen in Nordamerika und Europa hat das Unternehmen im Mai so fast 12 Millionen neue User gewonnen. Facebook wächst somit weiterhin, aber langsamer als zu seinen besten Zeiten. In den letzten zwölf Monaten lag das durchschnittliche monatliche Wachstum bei rund 20 Millionen Nutzern, Tendenz sinkend.