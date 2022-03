Ex-GNTM-Kandidatin : Facharzt ordnet Motive für Theresias Beinverlängerung als «fragwürdig» ein

Kommende Woche will sich die ehemalige «Germany’s next Topmodel»-Kandidatin die Beine verlängern lassen – zum zweiten Mal. Ein Facharzt ordnet ihre skurrilen Beweggründe ein.

Die kürzlich kommunizierten OP-Pläne der ehemaligen «Germany's next Topmodel»-Kandidatin sorgen ordentlich für Furore. Sechs Jahre nach ihrer ersten Beinverlängerung steht Theresia nun vor ihrem zweiten Eingriff. Sie will ihre 113 Zentimeter langen Beine um sechs weitere Zentimeter verlängern.

Durch den Eingriff will die 1,77 Meter große Theresia Flexibilität gewinnen, da «gewisse Sex-Stellungen» mit ihrer jetzigen Beinlänge unmöglich seien, sagte die 29-Jährige in einem «Gala»-Interview. Auch in Sachen Sport und dem Walk auf High Heels will das Model eine Verbesserung sehen. Ganz generell will sie «ein gesundes Anatomiebild» erlangen. Doch was sagt ein Facharzt zu diesen Beweggründen?