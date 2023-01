Peking : Fachleute erwarten in China 3,7 Millionen Corona-Infektionen – pro Tag

Die Corona-Welle in China könnte nach Modellrechnungen unabhängiger Forscher diese Woche mit 3,7 Millionen Neuinfektionen am Tag ihren ersten Höhepunkt erreichen. Der Peak ist aber noch nicht erreicht.

Die massive Corona-Welle in China könnte nach Modellrechnungen unabhängiger Forscher an diesem Freitag mit 3,7 Millionen Neuinfektionen am Tag ihren ersten Höhepunkt erreichen. Wie der in London ansässige Datenverarbeiter Airfinity berichtete, dürfte die Zahl der Covid-Toten in China den Vorhersagen zufolge zehn Tage später auf den höchsten Stand von 25’000 pro Tag steigen.