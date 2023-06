Sommerferien: Fährst du mit dem Auto ins Ausland? Dann musst du diese Regeln kennen

Vor der Fahrt in die Sommerferien ist es wichtig, sich gemäß den in den verschiedenen Ländern geltenden rechtlichen Vorgaben auszurüsten. Die Unterschiede können von Land zu Land groß sein.

Wenn du mit dem Auto sicher in die Ferien fahren möchtest, brauchst du ein wenig Vorabplanung. Die Verkehrsregeln können von Land zu Land sehr unterschiedlich sein. Wir listen dir auf, worauf du in verschiedenen Ländern achten musst.



In den meisten europäischen Ländern gilt eine Promillegrenze von 0,5 – also gleich wie in Luxemburg für Nicht-Fahranfänger. Es gibt aber auch Länder, in denen eine Nulltoleranz am Steuer gilt. Dazu zählen die Tschechische Republik, Ungarn und Slowenien. In Großbritannien wiederum gilt eine Promillegrenze von 0,8, mit Ausnahme von Schottland, wo wiederum 0,5 gilt.

Italien

Auf den italienischen Straßen darf innerorts zwischen 50 und 70 Stundenkilometer gefahren werden. Außerorts darf man 90 bis 110 Stundenkilometer und auf Autobahnen bis 130 Stundenkilometer schnell fahren (110 Stundenkilometer bei Regen). In Italien ist das Befahren von Autobahnen kostenpflichtig.

Wenn du mit einem Anhänger unterwegs bist, brauchst du zwei Kleber mit den Höchstgeschwindigkeiten 70 und 80 Stundenkilometer. Pannendreieck und Warnweste werden empfohlen, sind aber nicht obligatorisch. Tagfahr-/Abblendlicht sind außerorts obligatorisch. Die Promillegrenze in Italien liegt bei 0,5 Promille für Nicht-Fahranfänger.

Frankreich

Bei unseren französischen Nachbarn gelten die gleichen Höchstgeschwindigkeiten wie in Italien. Innerorts darf zwischen 50 und 70 Stundenkilometer gefahren werden. Außerorts darf man 90 bis 110 Stundenkilometer und auf Autobahnen bis 130 Stundenkilometer schnell fahren (110 Stundenkilometer bei Regen). In Frankreich ist das Befahren von Autobahnen ebenfalls kostenpflichtig.

Zur obligatorischen Ausrüstung zählen Pannendreieck und Warnweste. Empfohlen werden Reservebirnen und Tagfahrlicht. Die Promillegrenze in Frankreich liegt bei 0,5 Promille für Nicht-Fahranfänger.

Deutschland

In Deutschland gelten innerorts Höchstgeschwindigkeiten von 30 bis 50 Stundenkilometer, außerorts darf bis zu 100 Stundenkilometer schnell gefahren werden. Auf den deutschen Autobahnen wird eine Höchstgeschwindigkeit von 130 Stundenkilometern empfohlen, je nach Autobahnabschnitt gilt in Deutschland aber kein Tempolimit. Achte zur Sicherheit auf die Beschilderung! Mit Anhänger darf außerorts und auf Autobahnen 80 Stundenkilometer schnell gefahren werden. Die Autobahnen können landesweit kostenfrei befahren werden.

In einigen deutschen Städten sind grüne Plaketten Pflicht. Pannendreieck und Tagfahrlicht werden empfohlen. Die Promillegrenze in Deutschland liegt bei 0,5 Promille für Nicht-Fahranfänger.

Österreich

Auch in Österreich gelten innerorts Höchstgeschwindigkeiten von 30 bis 50 Stundenkilometer, außerorts darf bis zu 100 Stundenkilometer schnell gefahren werden. Auf Autobahnen gilt eine Höchstgeschwindigkeit von 130 Stundenkilometer. Auf den Autobahnen A10, A12, A13 und A14 beträgt die Höchstgeschwindigkeit zwischen 22 und fünf Uhr 110 Stundenkilometer. Wer mit einem Anhänger unterwegs ist, darf außerorts sowie auf der Autobahn 100 Stundenkilometer schnell fahren. Der Kauf einer Vignette ist für das Autobahnnetz obligatorisch.

Zur obligatorischen Ausrüstung in Österreich zählt ein Pannendreieck, Erste-Hilfe-Ausrüstung sowie eine Warnweste. Tagfahrlicht wird empfohlen. Die Promillegrenze in Österreich liegt bei 0,5 Promille für Nicht-Fahranfänger.

Allgemeine Informationen

In den Balkanländern, ausgenommen Kosovo, müssen die Autofahrer ein Erste-Hilfe-Set mitführen. Empfohlen ist dies in Italien, Belgien, Bosnien und Andorra.

Für Wohnwagen und Wohnmobile gelten die gleichen Regeln wie für Personenwagen, ihre Nutzung unterliegt jedoch einigen besonderen Vorschriften. In Luxemburg ist ein Führerschein der Kategorie BE oder einer anderen Kategorie (beispielsweise C oder D) erforderlich, sobald das Gesamtgewicht eines Fahrzeugs mit Anhänger oder eines Wohnmobils 3500 Kilogramm übersteigt.

In Europa gelten für derartige Fahrzeuge je nach Land spezifische Regelungen. Beachte auch, dass wild campen grundsätzlich in ganz Europa verboten ist. Nur in den skandinavischen und baltischen Staaten, Schottland, Albanien, Moldau und Rumänien ist es unter Einhaltung gewisser Regeln erlaubt.



Für Reisen nach Nordmazedonien und Serbien ist ein Abschleppseil verpflichtend. Bei Aufenthalten in den Balkanländern ist es darüber hinaus empfehlenswert, Glühlampen für die Scheinwerfer mitzuführen – ausgenommen sind Xenon-, Neon- oder LED-Lampen. Wechselglühlampen sind auch in Andorra, Kroatien und Montenegro Pflicht und werden in Frankreich und Mazedonien empfohlen.