WM 2022 : Überraschung perfekt – Marokko bezwingt Mitfavorit Belgien

Marokko holt sich mit dem überraschendem Sieg die ersten drei WM-Punkte. Für Belgien ist diese Niederlage ein Rückschlag. De Bruyne und Co. konnten wieder nicht überzeugen.

In der Gruppe F kam es zu einem Duell, dass es seit 1994 nicht mehr gegeben hat.

Belgien ist bei der Fußball-Weltmeisterschaft in Katar nur noch ein Schatten vergangener Turniere. Der WM-Dritte von 2018 verlor am Sonntag verdient mit 0:2 (0:0) gegen Marokko und verpasste damit den vorzeitigen Einzug ins Achtelfinale. Anders als noch bei ihrem schmeichelhaften Auftaktsieg gegen Kanada wurden die Belgier diesmal für eine träge und uninspirierte Vorstellung auch bestraft. Nach dem Freistoßtor des ehemaligen Paderborners Abdelhamid Sabiri in der 73. Minute und einem späten Treffer von Zakaria Aboukhlal (90.+2) müssen sie nun sogar um das Weiterkommen bangen.