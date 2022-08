Spanien : Fäkal-Alarm auf Mallorca – Badestellen müssen schließen

Die malerischen Strände mit den idyllischen Küsten sowie das normalerweise kristallklare, blaue Wasser (oftmals auch der Ballermann) locken jährlich Millionen von Touristen nach Mallorca – insbesondere nach der zweijährigen Zwangspause, die durch die Corona-Pandemie verursacht wurde. Jetzt wird dieses traumhafte Bild der Insel getrübt, da die Wasserschutzbehörden eine Zunahme von Fäkalien in den Gewässern feststellen. Das berichtet das «Mallorca Magazin».

In den letzten neun Jahren ist die Wasserqualität der Gewässer Mallorcas den Bach runtergegangen. Während im Jahr 2013 noch 93 Prozent der Wasser-Analysen mit «ausgezeichnet» bewertet wurden, erhielten im vergangenen Jahr gerade einmal 71 der Proben diese Auszeichnung, heißt es in einem Bericht der Wasserschutzbehörde. Der Strand von Brismar in Port d'Andratx und der Strand von Portocolom wurden bei den vergangenen Untersuchungen bereits als zum Baden ungeeignet erklärt.