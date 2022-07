Ostküste : Fäkal-Bakterien im Meer – Badeverbot an zahlreichen Stränden Italiens

Weil das Meer an einigen Stellen der Ostküste zu stark mit Fäkal-Bakterien belastet ist, werden nun Badeverbote ausgesprochen.

Aufgrund einer ungewöhnlich hohen Belastung mit Fäkal-Bakterien mussten die Behörden in Italien an zahlreichen Stränden Badeverbote aussprechen. Unter den insgesamt rund 30 betroffenen Orten befindet sich auch der beliebte Badeort Rimini.

Der Maßnahme vorausgegangen war eine Untersuchung der regionalen Umweltagentur Arpae. Diese hat erhöhte Werte von Escherichia-coli-Bakterien festgestellt. In 28 der 98 untersuchten Orten wurden die zulässigen Grenzwerte überschritten.

Woher die enorm hohe Belastung kommt, ist allerdings ein Rätsel. Denn derart hohe Werte treten für gewöhnlich nur innerhalb von 24 Stunden nach starken Regenfällen auf. Da Italien aber wie viele Länder zuletzt mit massiver Trockenheit zu kämpfen hatte, lässt sich die Belastung so nicht erklären.

Rimini versteht Aufregung nicht

In Rimini selbst versteht man die Aufregung indes nicht. Tests, die durch die Gemeinde selbst durchgeführt wurden, hätten keine erhöhten Werte gezeigt. Dabei seien die Tests von einer externen Firma analysiert worden. Die Proben, so heißt es, seien an denselben Orten und nur wenige Minuten – die Rede ist von rund einer halben Stunde – nach den Probenentnahmen der Arpae durchgeführt worden. Die Gemeinde teilt deswegen mit, dass die Gewässer Riminis – entgegen des Badeverbots – «perfekt zum Baden geeignet» seien.