Fällt der Index schon «im April oder Mai»?

Das Statistikinstitut Statec hatte erklärt: «In allen Szenarien» wird die nächste Indexierung der Löhne und Gehälter im zweiten Quartal 2022 erfolgen. Also April, Mai oder Juni? Die am Freitag übermittelten Zahlen deuten darauf hin, dass die Indexierung sogar schon am 1. April erfolgen könnte. Wir sind nur noch zwei Punkte von der Auslösung entfernt. Seit September ist der berühmte Halbjahresdurchschnitt des Index (auf dessen Grundlage Statec den Index auslöst) immer um mehr als drei Punkte gestiegen.