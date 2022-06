Nations League: Färöer bringen das Stade de Luxembourg zum Schweigen

Im Aufeinandertreffen mit den Färöer-Inseln war für die luxemburgische Fußball-Nationalmannschaft am Dienstagabend der nächste Sieg in der Nations League beriets zum Greifen nahe. Zunächst brachte Gerson Rodrigues die Mannschaft von Trainer Luc Holtz im heimischen Stade de Luxembourg per Elfmeter in Führung (12.). Gerson wurde zuvor von Maxime Chanot angespielt und im Strafraum von Gäste-Torwart Gunnar Nielsen zu Fall gebracht. In der Folge erspielten sich die Färöer gute Chancen, die Anthony Moris im Tor der FLF-Auswahl aber entschärfen konnte (20., 30.).