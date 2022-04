Rechtsextremismus : Faeser will Geldströme rechtsextremer Szene unter die Lupe nehmen

Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) will die Geldströme der rechtsextremen Szene genauer unter die Lupe nehmen. Besonders wichtig sei dabei der Blick auf die rechtsextreme Kampfsportszene, auf Konzerte und Geschäfte mit Szeneprodukten.

Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) will die Geldströme der rechtsextremen Szene genauer unter die Lupe nehmen. Das Bundesamt für Verfassungsschutz werde «die Aufklärung und Analyse rechtsextremistischer Finanzaktivitäten deutlich ausweiten», sagte Faeser dem «Spiegel». Besonders wichtig sei dabei der Blick auf die rechtsextreme Kampfsportszene, auf Konzerte und Geschäfte mit Szeneprodukten.

Zu wenige Finanzermittler – häufig überlastet

Der Verwaltungsaufwand, um solche Ermittlungen anzustoßen, sei zu hoch und nehme «unnötig Zeit in Anspruch», zitiert der «Spiegel» aus dem Finrex-Bericht. Dazu kämen hohe rechtliche Hürden. Die Beamtinnen und Beamten könnten in vielen Fällen nur dann Geldströme durchleuchten, wenn es einen «Gewaltbezug» gebe.

Bei Rechtsextremen, die unterhalb dieser Schwelle «still und leise» ihren Geschäften nachgingen und so die Demokratie unterhöhlten, könnten «tiefergehende Finanzinformationen mit den derzeitigen Mitteln nur selten gewonnen werden», wird demnach in dem Bericht beklagt. Für eine «Verstetigung von Finanzermittlungen» in der Szene sei daher eine neue gesetzliche Grundlage erforderlich.