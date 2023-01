Bangladesh : Fahim spielte Verstecken – und wird 3000 Kilometer entfernt gefunden

Fahim, ein Junge aus der bangladeshischen Stadt Chittagong, reiste in einem Schiffscontainer eingesperrt mehr als 3000 Kilometer weit in die malaysische Hafenstadt Port Klang. Am 17. Januar entdeckten dort Hafenarbeiter das verängstigte und erschöpfte Kind.