Luxemburg : Fahndung nach Einbrechern in Düdelingen eingeleitet

DÜDELINGEN – Die großherzogliche Polizei sucht nach zwei Einbrechern, die am Donnerstagvormittag in ein Gebäude eingebrochen und anschließend geflüchtete sind. Die Beamten bitten um Zeugenhinweise.

Am Dienstag, kurz vor Mittag, haben zwei Einbrecher den Versuch unternommen in ein Gebäude in der Rue Antoine-Zinnen in Düdelingen einzubrechen. Wie die Polizei am Donnerstag mitgeteilt hat, begaben sich die mutmaßlichen Täter umgehend auf die Flucht, als sie bemerkten, dass sie entdeckt wurden. Polizeiangaben zufolge liefen sie in Richtung Düdelinger Zentrum.