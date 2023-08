Fahndungserfolg: Flüchtiger Kinderschänder wird in Kusel gefasst

Für einen 38-Jährigen Mann klickten am Mittwoch die Handschellen.

Den Fahndern des Landespolizeipräsidium Saarland gelang es am gestrigen Mittwochabend dank einer Kooperation mit der Kriminalinspektion Kaiserslautern, einen verurteilten Kinderschänder festzunehmen. Der zu einer Freiheitsstrafe von fünf Jahren und sechs Monaten verurteilte Mann soll laut Polizeiangaben bei seiner neuen Lebensgefährtin in einem kleinen Ort in der Nähe des rheinland-pfälzischen Kusel untergetaucht sein.