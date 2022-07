Luxemburg : Fahranfänger lieferte sich auf A13 Rennen bei Tempo 210

KAYL – Deutlich zu schnell sind am Dienstag zwei Fahrer auf der A13 unterwegs gewesen. Einer von beiden befand sich laut Polizei noch in der Probezeit.

Am Dienstag haben zwei Autofahrer auf der A13 Richtung Schengen offenbar ein Rennen veranstaltet – mit rund 80 Stundenkilometer zu viel auf dem Tacho. Wie die Police Grand-Ducale am Mittwoch mitteilt, seien die beiden Autos einer Polizeistreife aufgefallen. «Da die Fahrer die maximal erlaubte Geschwindigkeit von 130 Stundekilometern deutlich überschritten, entschieden sich die Beamten die Verfolgung aufzunehmen», so der Bericht.